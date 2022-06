Ucrânia suspende partido político pró-russo

Um tribunal na Ucrânia ilegalizou um partido pró-Rússia, liderado por um aliado próximo do presidente russo Vladimir Putin, anunciou o ministro da Justiça ucraniano, Denys Maliuska, esta segunda-feira. Até agora, foram 10 os partidos políticos pró-russos suspensos na Ucrânia, por representarem uma ameaça para a soberania do país, segundo as autoridades do país.



O ministro da Justiça afirmou que o tribunal da cidade de Lviv decidiu transferir para o Estado todas as propriedades, fundos e outros ativos detidos pelo partido "Plataforma de Oposição - Pela Vida", liderado pelo empresário ucraniano Viktor Medvedchuk, que foi acusado de traição.