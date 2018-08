O nome Carlo María Viganò está a ser repetido exaustivamente pela generalidade dos media depois do arcebispo ter enviado uma carta de 11 páginas ao Papa Francisco, que acusa de ter conhecimento dos crimes de abusos sexuais infantis do cardeal Theodore McCarrick desde 2013, sem nada ter feito para o impedir, e pedindo por isso a sua resignação do cargo.

Viganò, de 77 anos, não dá provas das suas alegações, justificando-as com o facto de ter sido ele próprio a comunicar ao Papa as acções de McCarrick no ano mencionado. "Ele sabia, pelo menos a partir de dia 23 de Junho de 2013, que McCarrick, com 88 anos, era um predador sexual", escreveu o arcebispo. Viganò afirma ter denunciado o cardeal em 2013, mas só foi afastado do seu cargo e do colégio de cardeais no passado mês de Junho. Porém, não é claro se o arcebispo, apesar de ter denunciado os crimes do cardeal, fez mais alguma coisa além disso.

O ex-núncio não é estranho aos casos polémicos da Igreja Católica e é visto por alguns membros do Vaticano como uma voz hipócrita tendo em conta as suas acções passadas. Considerado um conservador, nasceu numa família rica de Varese, Itália, tendo recebido o título de arcebispo pelo Papa João Paulo II em 1992. Pouco depois, juntou-se ao departamento diplomático da Igreja, o que lhe poderá ter dado acesso às informações que reivindica possuir. Já em 2009, viu crescer a sua autoridade ao ser instituído a secretário do governo do Vaticano pelo Papa Bento IX, tornando-se o "número dois" do papado.

Cedo a sua conduta começou a levantar dúvidas relativamente ao seu consenso moral e comportamental.

No início de 2011, artigos anónimos criticaram o arcebispo, acusando-o de hipocrisia. Viganò apelou ao cardeal Tarcisio Bertone para abafar as peças contra ele, apenas para mais tarde ser confrontado com o VatiLeaks, o escândalo que ainda assombra a Igreja depois de ter sido revelada a correspondência privada de Bento XVI pelo seu mordomo Paolo Gabriele, onde é descrita uma alegada rede de corrupção dentro do Vaticanoe acções de nepotismo e favoritismo. Na altura, Viganò, envolvido na divulgação dos documentos que serviram de preâmbulo ao VatiLeaks, pediu veemente numa carta ao então Papa Bento para não ser transferido e enviado para Washington como núncio, alegando duas razões: queria terminar o seu serviço de "limpeza de corrupção" no Vaticano e não se queria ausentar da zona por o seu irmão mais velho estar alegadamente doente. Um ano depois foi nomeado núncio dos EUA e transferido para Washington.

Carlo María Viganò asseverou que o seu irmão estava com um tipo de ictús (ataque mórbido neurocerebral) e dando a entender que este estaria nos últimos meses de vida. Lorenzo, o seu irmão, reagiu pouco tempo depois às alegações do bispo e contradisse-o: explicou que vivia em Chicago e que tinha sofrido de facto de ictús, mas em 1996 e não na altura que Viganò anunciou. Também contou que só começou a falar com o bispo desde 2009 devido a uma questão de herança.

Bento XVI viu-se assim à frente de um oficial, chefe dos núncios entre 1998 a 2009 e "número dois" do Vaticano, que lhe mentiu.

As polémicas de Viganò não ficam por aqui. Em 2015 criou uma situação embaraçosa para a Igreja ao ordenar a cessação à arquidiocese de Saint Paul e Minneapolis da investigação por conduta sexual inapropriada do arcebispo John Nienstedt e a destruição de alegados documentos que o incriminavam, comprovado através de um memorando escrito por Viganò. Um ano depois, o arcebispo foi removido do seu cargo pelo Papa Francisco.

Desde então, tornou-se um nome conhecido nos conservadores tradicionais que almejam criar dúvidas sobre a conduta e trabalho do Papa.

Carlo María Viganò, que culpa os homossexuais pela crise de pedofilia na Igreja, dedicou várias secções da carta enviada a Francisco a acusar vários cardeais de pertencerem ao pernicioso "movimento homossexual" do Vaticano.

"Estas redes homossexuais, que estão agora espalhadas em diversas dioceses, seminários, ordens religiosas, etc, agem escondidos em secretismo e disseminam-se com o poder de oito tentáculos, estrangulando vítimas inocentes e vocações de padres. Está a asfixiar a igreja por completo", escreveu Viganò a Francisco.