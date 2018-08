Nem todas as histórias de princesas acabam com um "e viveram felizes para sempre". Exemplo disso é a história da princesa Mafalda de Sabóia, nascida no dia 19 de Novembro de 1902, em Roma, Itália, e segunda filha do rei de Itália Victor Emmanuel III e da rainha Elena Montenegro.

Com 23 anos casou-se com Filipe de Hesse-Cassel, sobrinho de Guilherme II, antigo kaiser alemão. Benito Mussolini governava Itália há três anos. Após ter entrado em Roma com as suas tropas, o rei Victor Emmanuel III encarregou-o de formar governo.

O marido da princesa Mafalda era um grande admirador do ditador italiano e dos ideais fascistas, pelo que, quendo Adolf Hitler subiu ao poder na Alemanha, em 1933, Filipe de Hesse-Cassel juntou-se ao partido nazi alemão. Em 1934, Filipe foi nomeado governador da província de Hesse-Nasau, na antiga Prússia, e Mafalda foi viver para a Alemanha com o seu marido e os seus quatro filhos.

Após a derrota militar dos italianos na Segunda Guerra Mundial, em 1943, Mussolini é destituído e o pai de Mafalda volta a assumir o cargo de líder de Itália e das tropas, pedindo o armistício. Hitler sentiu-se traído e mandou capturar todos os membros da família real italiana.

Mafalda de Sabóia foi presa em Roma pela Gestapo, a polícia política do regime nazi, que a levou para o campo de concentração em Buchenwald, na Alemanha. Neste campo de concentração morreram cerca de 56 mil pessoas.

Apesar de ter sido humilhada e ter vivido sob condições sub-humanas, a princesa italiana ainda teve direito a alguns privilégios, por comparação a outros prisioneiros judeus: pode comer pão com manteiga e sopa.

A 24 de Agosto de 1944, as tropas aliadas bombardearam um quartel em Buchenwald e Mafalda ficou gravemente ferida. Ao chegar à enfermaria, um médico adiou deliberadamente uma operação que a poderia ter salvado. Devido a uma infecção no braço, tiveram de amputar o membro da princesa, que levou à sua morte, no dia 28 de Agosto, com 42 anos. Foi enterrada numa vala comum.

Em 1945, aquando da rendição da Alemanha, a família real recebeu a notícia da morte de Mafalda de Saboia. Ao receberem os seus restos mortais, enterraram a princesa em Kronberg, na Alemanha.