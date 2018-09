Em carta, Carlo Maria Viganò afirma que "nem o Papa nem nenhum dos cardeais de Roma negaram os factos" apontados por este no mês passado, quando acusou o máximo representante da Igreja Católica de ter tido conhecimento de alegados abusos sexuais.

O arcebispo italiano Carlo Maria Viganò, que no passado mês escreveu uma carta de 11 páginas acusando o Papa Francisco de ter tido conhecimento de alegados abusos sexuais cometidos em 2013 pelo cardeal norte-americano Theodore McCarrick, divulgou esta quinta-feira uma nova carta, na qual reafirma tudo o que disse e classifica o silêncio do Papa com a conhecida expressão "quem cala consente".

"Nem o Papa nem nenhum dos cardeais de Roma negaram os factos que afirmei no meu testemunho. ‘Qui tacet consentit’ [quem cala consente] certamente se aplica aqui, porque se negam o meu testemunho só tinham de o dizer e de fornecer documentação que apoiasse essa negação", escreveu o antigo núncio e enviado do Vaticano em Washington, nos Estados Unidos da América.

Viganò escreveu na antiga carta que Francisco soube pela primeira vez do caso a 23 de Junho de 2013, porque ele próprio lhe comunicou "e continuou a encobrir o cardeal ex-arcebispo de Washington, McCarrik".

No passado mês de Junho, McCarrik, de 88 anos, foi afastado do colégio de cardeais e o Papa argentino "ordenou a sua suspensão do exercício de qualquer ministério público, assim como a obrigação de permanecer em casa que lhe será destinada para uma vida de oração e penitência".