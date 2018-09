Anselmo Borges, padre e professor universitário, defende que este Papa é o mais próximo de Jesus e acredita que estes “ataques vis” não o vão derrubar



Professor na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e na de Coimbra, Anselmo Borges é sempre frontal e nunca abdica de dizer o que pensa. O padre é contra o celibato obrigatório, defende uma reforma na Igreja para que se transforme numa instituição mais democratizada. Leia parte da entrevista à Revista SÁBADO sobre a polémica que está a afectar o Vaticano.



Como vê esta tempestade sobre o Vaticano?

O próprio Papa Francisco já disse que tem inimigos, portanto, ao operar uma transformação na Igreja, e também no mundo, surgem estes ataques vis, como é o caso do ex-embaixador Viganò.



Pensa que o Papa Francisco se irá aguentar no cargo?

Esses senhores que se desiludam, o Papa nem se demite, nem se deprime. Até porque ele já disse, expressamente contra esses senhores, que não sai a pontapé.



Existem em Portugal estes ultraconservadores que se manifestam contra o Papa?

Ainda há dias vi um membro da Fraternidade Pio X a dizer que o Papa se devia demitir porque é herético. Esta gente esquece que Jesus foi crucificado pela religião oficial, pelos que dominaram o aparelho. Não creio que tenham expressão. Temos uma Igreja um pouco resignada, mas não vejo uma expressão significativa contra o Papa. Aliás, a conferência episcopal portuguesa acaba de manifestar todo o apoio ao Papa.



