Um antigo juiz do supremo tribunal do Reino Unido foi criticado por dizer a uma mulher com cancro em estado avançado que a sua vida era "menos valiosa" durante um debate televisivo sobre os custos das restrições a que a pandemia da covid-19 tem obrigado.

No programa da BBC "The Big Questions", exibido este domingo, Jonathan Sumption, um dos ativistas mais fervorosos contra o confinamento no país, afirmou que não aceitava que "todas as vidas sejam de igual valor", referindo que a vida de filhos e neto "valia mais porque têm muito mais pela frente".

No mesmo espaço de debate estava também Deborah James, apresentadora de um podcast da BBC e que tem um cancro do cólon em estádio IV - o mais grave e o de pior prognóstico -, que disse: "Com todo o respeito, eu sou a pessoa que está a dizer que a sua vida não é valiosa."

Sumption interrompeu a mulher, dizendo: "Não disse que a sua vida não era valiosa, disse que era menos valiosa."

A apresentadora da BBC respondeu: "Quem é você para colocar um valor na vida? No meu ponto de vista, e penso que no de muitos outros, a vida é sagrada e não penso que devia fazer esses julgamentos. Toda a vida é digna de ser salva independentemente da vida que a pessoa esteja a viver."

No mesmo programa, o antigo juiz do mais alto órgão judicial do Reino Unido, do qual se retirou em 2018, argumentou que apenas os "idosos e vulneráveis" se deviam isolar, tese questionada por outros intervenientes uma vez que a vulnerabilidade incluía um vasto espectro de pessoas e que pessoas de todas as idades interagem em sociedade.

Sumption apontou ainda que a ação do governo britânico não teve "praticamente nenhum impacto" nas taxas de mortalidade do Reino Unido, numa altura em que o país já registou quase 90 mil mortes por covid-19.

Mais tarde no debate, o antigo juiz disse que as suas afirmações sobre o valor da vida tinham sido "mal interpretadas", referindo que não quis sugerir que a vida de Deborah James "era menos valiosa por esta ter cancro" e que, "por vezes em videoconferências pode ser difícil ouvir o que a outra pessoa está a dizer".

Esta não é a primeira vez que Sumption critica o confinamento e as ações do governo de Boris Johnson no controlo da pandemia, tendo argumentado por várias vezes que as medidas para "achatar a curva" do vírus têm sido um ataque às liberdades pessoais. Em outubro, durante uma palestra anual em Cambridge, o antigo juiz britânico indicou que as medidas de emergência tomadas no Reino Unido durante a primeira vaga tinham sido "a mais significante interferência com liberdade pessoal na história do país".