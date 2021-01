Um homem foi detido este fim de semana depois de ter sido apanhado numa zona restrita do Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, nos EUA. À polícia, o homem, que é natural da Califórnia, disse estar ali escondido há três meses com medo de voar para casa por causa da pandemia de covid-19.Aditya Singh, de 36 anos, está acusado de invasão criminosa de uma área restrita de aeroporto e uma contraordenação por roubo, refere o Chicago Tribune Na audiência em tribunal, os procuradores disseram que Aditya chegou ao aeroporto vindo de Los Angeles a 19 de outubro. Terá ficado a viver no aeroporto desde então.Uma descrição que deixou a juíza incrédula: "Se estou a perceber bem, está a dizer-me que um não-empregado viveu numa zona restrita do Aeroporto O'Hare desde 19 de outubro de 2020 até 16 de janeiro e não foi detetado?".O homem só foi apanhado porque no sábado, dois funcionários da companhia aérea American Airlines lhe pediram a sua identificação. Singh terá baixado a máscara e mostrado um cartão de identificação do aeroporto que usava ao pescoço. Essa identificação pertencia a um gerente de operações que tinha reportado o seu desaparecimento a 26 de outubro. Foi aí que os funcionários telefonaram para as emergências e Singh acabou detido.De acordo com as informações, Singh vive num dos subúrbios de Los Angeles (Orange) com colegas de casa e não tem registo criminal. O homem terá dito que teve medo de voltar para casa por causa da covid-19 e que depois de encontrar o cartão de identificação decidiu ficar no aeroporto, onde outros passageiros lhe davam comida.Aditya Singh tem um mestrado em Hotelaria e está desempregado. Como não teve comportamento violento, o tribunal deixou-o sair em liberdade por 1.000 dólares e com a condição de não entrar em nenhum aeroporto. Volta a tribunal a 27 de janeiro.