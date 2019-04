O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, disse, esta terça-feira, que os cidadãos nacionais que tenham dificuldades em contactar as famílias na Venezuela devem recorrer à embaixada ou aos movimentos associativos da comunidade lusófona naquele país."Os portugueses que tenham dificuldades no contacto com as famílias podem fazer o contacto com a embaixada e procurar articular-se com o movimento associativo português", afirmou José Luís Carneiro, referindo que as associações naquele país estão "em contacto com milhares de portugueses".Em conferência de imprensa em Lisboa, depois de uma reunião que juntou governantes, entre os quais o ministro da Defesa, José Luís Carneiro admitiu que "possa haver interrupções ou falhas dos serviços consulares", porque algumas vias de comunicação foram hoje bloqueadas.