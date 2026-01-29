Sábado – Pense por si

Mundo

Venezuela: Delcy Rodríguez ordena criação de plano de defesa após ataque dos EUA

Lusa 07:19
As mais lidas

Em 03 de janeiro de 2026, os Estados Unidos lançaram um ataque contra a Venezuela para capturar o líder venezuelano e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou o início de uma reestruturação estratégica da segurança nacional, estabelecendo um prazo de 100 dias para a elaboração e apresentação de um novo “Plano de Defesa da Nação”.

Delcy Rodríguez foi nomeada pelo Supremo Tribunal de Justiça para liderar a Venezuela
Delcy Rodríguez foi nomeada pelo Supremo Tribunal de Justiça para liderar a Venezuela EPA

O anúncio foi feito na quarta-feira durante um evento em que Delcy Rodríguez foi reconhecida como comandante-chefe da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB), três semanas após a operação militar norte-americana de 03 de janeiro de 2026 em que o Presidente Nicolás Maduro e a sua mulher, Cilia Flores, foram capturados e levados para os EUA.

“Tiveram de procurar uma potência nuclear para tentar subjugar a soberania do povo venezuelano. O extremismo não conseguiu, não conseguiu e não conseguirá. Está nas nossas mãos e peço-vos (…) e a todas as entidades envolvidas, máxima cooperação, máximo desempenho para que, num prazo de 100 dias, tenhamos as diretrizes muito claras do novo sistema defensivo para a Venezuela, em perfeita união civil, militar e policial”, disse.

Delcy Rodríguez recordou o Simón Bolívar (político e militar venezuelano que liderou a independência da Venezuela, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador e Panamá do império espanhol) e pediu que esse mesmo espírito de luta se apodere dos venezuelanos apara abrir os novos caminhos necessários para defender a pátria.

“Devemos aprender com os infortúnios. Devemos compreender. E é por isso que decidi criar um gabinete nacional para a defesa e a segurança cibernética da Venezuela, que estará vinculado ao Conselho de Vice-Presidentes. À frente deste gabinete nacional estará uma cientista, a professora Gabriela Jiménez, ministra da Ciência e Tecnologia (…) Peço aos cientistas, aos especialistas em tecnologia da Venezuela, juntamente com o Conselho Científico Militar, que estas grandes capacidades no âmbito da defesa da ciência e da tecnologia se unam para defender o nosso espaço cibernético”, disse.

Delcy Rodríguez deixou ainda “uma mensagem muito clara para o extremismo na Venezuela e as suas conexões internacionais": "Através do programa de coexistência democrática e paz, abrimos um espaço para o diálogo político, que venham todos os que realmente amam a Venezuela”.

“Mas aqueles que pretendem perpetuar os danos e a agressão contra o povo da Venezuela que fiquem em Washington, porque aqui não vão entrar para prejudicar a paz e a tranquilidade da República. Haverá lei e haverá justiça”, disse.

A dirigente explicou que na Venezuela estão “dispostos ao entendimento, ao diálogo, mas não a outra agressão".

“Aqui será aplicada a lei, no respeito pela Constituição”, disse a presidente interina.

Rodríguez voltou a pedir a liberdade do Presidente do país, Nicolás Maduro, e da sua mulher.

Em 03 de janeiro de 2026, os Estados Unidos lançaram um ataque contra a Venezuela para capturar o líder venezuelano e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Delcy Rodriguez, então vice-presidente, assumiu a presidência interina do país com o apoio das Forças Armadas.

Nicolás Maduro e Cília Flores prestaram breves declarações num tribunal de Nova Iorque para responder às acusações de tráfico de droga, corrupção e branqueamento de capitais e ambos declararam-se inocentes. A próxima audiência está marcada para 17 de março.  

Artigos Relacionados
Tópicos Agressão Presidência da República Presidente da República TRáfico Venezuela Delcy Rodríguez Estados Unidos Nicolás Maduro
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Venezuela: Delcy Rodríguez ordena criação de plano de defesa após ataque dos EUA