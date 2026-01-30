Sábado – Pense por si

Mundo

Quem é Tom Homan, o ‘czar das fronteiras' que Trump vai enviar para o Minnesota?

Gabriela Ângelo
Gabriela Ângelo 07:00
As mais lidas

Homan tem sido defensor de algumas das políticas mais polémicas da administração de Donald Trump e agora irá supervisionar as operações de fiscalização de imigrantes ilegais em Minnesota na sequência de duas mortes às mãos de agentes do ICE.

Esta semana o presidente dos Estados Unidos anunciou que ia enviar o seu ‘czar das fronteiras', Tom Homan, para Minnesota para realizar operações de fiscalização de imigrantes ilegais no Estado. A decisão foi tomada dias depois de mais uma pessoa ter sido morta a tiro por agentes da agência de imigração, ICE, e de , chefe de patrulha da fronteira dos EUA, ter sido destituído. 

Tom Homan a dar uma conferência de imprensa em frente à fronteira que separa o México dos Estados Unidos
Tom Homan a dar uma conferência de imprensa em frente à fronteira que separa o México dos Estados Unidos AP

“Vou enviar Tom Homan para Minnesota esta noite”, escreveu Trump nas redes sociais esta segunda-feira, 26. “Ele não esteve envolvido nesta área mas conhece e gosta de muitas pessoas de lá. Tom é duro, mas justo, e reportará diretamente a mim”, acrescentou. Mais tarde, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, explicou numa publicação que Homan irá “gerir as operações do ICE em Minnesota para continuar a prender os piores criminosos imigrantes ilegais”. 

Desde que foi nomeado para diretor interino do ICE durante o primeiro mandato de Donald Trump, Homan tem sido defensor de algumas das políticas mais polémicas da administração, como a separação de crianças e famílias que tentam atravessar a fronteira para os EUA, a deportação de cidadãos norte-americanos e a deportação de crianças norte-americanas com pais imigrantes.

Em 2018, numa entrevista à agência noticiosa Associated Press, defendeu que “quem está no país [EUA] ilegalmente, deve preocupar-se”. “As pessoas perguntam-me constantemente: porque deportou aquele homem que está cá há 12 anos e tem dois filhos cidadãos americanos? Eu respondo que foi porque ele não teve o devido processo legal”, defendeu. “As pessoas pensam que eu gosto disso, eu sou pai, as pessoas acham que isso não me incomoda, eu sinto-me mal com a situação dessas pessoas”, revelou à publicação, explicando que apesar de não gostar, tem “um trabalho a fazer”. 

A carregar o vídeo ...
“Não quero ver ninguém morrer”: ‘Czar das fronteiras' quer evitar mais mortes em operações em Minneapolis

Natural do estado de Nova Iorque, Homan de 64 anos começou a sua carreira como agente da polícia antes de ingressar na patrulha de fronteira em 1984, no sul da Califórnia. Segundo o canal de televisão britânico BBC, quatro anos depois ingressou no Serviço de Imigração e Naturalização, subindo na hierarquia das forças de segurança de imigração ao longo dos anos. Em 2013, durante o governo de Barack Obama, esteve à frente da divisão encarregue das operações de fiscalização e remoção do ICE e em 2017 reformou-se

'Um tipo duro' e 'implacável' com um look nazi: Gregory Bovino, o líder do ICE no terreno
Leia Também

"Um tipo duro" e "implacável" com um look nazi: Gregory Bovino, o líder do ICE no terreno

Contudo, durante uma festa para marcar o início da sua reforma, poucos dias antes do início do primeiro mandato de Trump, recebeu uma chamada do chefe de gabinete da altura, John Kelly, a pedir que liderasse o ICE a pedido do presidente. Em 2024, recebeu uma chamada semelhante da atual chefe de gabinete, Susie Wiles, que o levou a sair novamente da reforma. 

Nesse mesmo ano, em entrevista ao programa do canal norte-americano CBS News, Homan afirmou que a campanha de deportação em massa do presidente envolvia prisões seletivas. “Não vai ser uma varredura em massa dos bairros, não vai ser a construção de campos de concentração, eu já li tudo, isso é ridículo”, explicou. 

Trump envia o ‘czar’ das fronteiras para o Minnesota depois do ICE ter morto duas pessoas a tiro
Leia Também

Trump envia o ‘czar’ das fronteiras para o Minnesota depois do ICE ter morto duas pessoas a tiro

Mas este ano, uma vez que o Departamento de Segurança Interna, que lidera o ICE, ficou aquém das quotas internas para a detenção de imigrantes, a agência decidiu ampliar as suas operações para fiscalizações em massa e aumentou a presença em comunidades com uma grande concentração de imigrantes. Segundo o canal televisivo ABC, em 2013, sob a administração de Obama, terão sido realizadas 432 mil deportações, enquanto durante a primeira administração de Trump não ultrapassaram as 350 mil. 

Homan tem sido alvo de escrutínio desde que assumiu o seu cargo enquanto ‘czar das fronteiras' nesta segunda administração Trump, mas não é apenas por defender as políticas de imigração do presidente. Em setembro do ano passado, o jornal norte-americano noticiou que o ‘czar’ tinha sido apanhado em 2024 a receber uma mala que continha 50 mil dólares, pouco mais de 41 mil euros, em dinheiro por agentes secretos do FBI. 

Este encontro de Homan com agentes do FBI levou-o a ser investigado por potenciais casos de suborno e outros crimes, depois de ter aceite o dinheiro e de ter concordado em ajudar os agentes, que se faziam passar por empresários, a garantir futuros contratos governamentais relacionados com a segurança das fronteiras. Pouco tempo depois o Departamento de Justiça encerrou a investigação. 

Artigos Relacionados
Tópicos Casa nova Casa Imigração Imigrantes ilegais Tom Homan Donald Trump Minnesota Estados Unidos BBC CBS News American Broadcasting Company Associated Press New York Magazine
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Quem é Tom Homan, o ‘czar das fronteiras' que Trump vai enviar para o Minnesota?