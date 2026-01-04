Sábado – Pense por si

04 de janeiro de 2026 às 14:15

Futuro incerto toma conta da Venezuela após a captura de Maduro

Venezuelanos saíram às ruas no sábado para fazer compras num clima de incerteza, após a captura de Maduro e da primeira-dama, pelos EUA.

