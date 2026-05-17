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Venezuela deportou ex-ministro Alex Saab para os Estados Unidos

Lusa 08:49
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Em março, o jornal New York Times noticiou que a administração Trump estava a negociar a extradição de Saab, um aliado importante do antigo Presidente venezuelano Nicolás Maduro.

CO Governo da Venezuela deportou o ex-ministro e empresário colombiano Alex Saab para os Estados Unidos por alegados crimes cometidos naquele país, informou o Serviço Administrativo de Identificação, Migração e Estrangeiros (SAIME) venezuelano.

Alex Saab com Nicolás Maduro
Alex Saab com Nicolás Maduro AP

"A medida de deportação foi adotada tendo em conta que o referido cidadão colombiano está envolvido em diversos crimes nos Estados Unidos da América, como é do conhecimento público e amplamente divulgado", afirmou o SAIME, num comunicado de imprensa, publicado na rede social Instagram, no sábado à noite.

O SAIME indicou ainda que o processo de deportação decorreu no sábado, "em conformidade com as disposições da lei de imigração venezuelana".

Em março, o jornal New York Times noticiou que a administração Trump estava a negociar a extradição de Saab, um aliado importante do antigo Presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Preso em 2020, em Cabo Verde, Saab foi mais tarde extraditado para os Estados Unidos, mas regressou à Venezuela em 2023, no âmbito de uma troca de prisioneiros durante a anterior administração do democrata Joe Biden.

Procuradores norte-americanos acusaram Saab de corrupção em janeiro, pouco depois de os Estados Unidos terem capturado Maduro e a mulher, Cilia Flores, que foram transferidos para Nova Iorque para responder a acusações de tráfico de droga.

Segundo o New York Times, o novo Governo venezuelano, liderado pela presidente interina Delcy Rodríguez, deteve Saab no início de fevereiro, a pedido de Washington.

O empresário colombiano, descrito como diplomata pelo Governo de Maduro em 2020, foi recebido como um herói na Venezuela em dezembro de 2023 e nomeado em janeiro de 2024 presidente do Centro Internacional de Investimentos Produtivos.

Na altura, Maduro afirmou que, com esse cargo, Saab traria investimento para o país rico em petróleo.

Em outubro de 2024, Saab foi nomeado ministro da Indústria e Produção Nacional, cargo do qual foi exonerado por Delcy Rodríguez em janeiro passado, duas semanas depois do ataque dos Estados Unidos a Caracas e a três regiões próximas, que resultou na captura de Maduro.

Saab, de 54 anos, amigo pessoal de Maduro, é acusado há anos nos Estados Unidos de enriquecimento ilícito através de contratos governamentais e de servir de testa-de-ferro do líder chavista.

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