Voo da Austrália para EUA desviado para o Taiti devido a passageiro que mordeu membro da tripulação

O indivíduo foi detido pelas autoridades e proibido de voltar a voar em qualquer aeronave da Qantas.

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A companhia aérea da Austrália Qantas foi obrigada a desviar um voo com destino aos Estados Unidos (EUA) para o Taiti devido a um passageiro que, segundo a imprensa australiana, mordeu um membro da tripulação.



Voo da Qantas teve de fazer uma paragem forçada no Taiti AP

O voo, que partiu de Melbourne, no sudeste da Austrália, com destino a Dallas, no sul dos EUA, na sexta-feira, teve de fazer escala em Papeete, na ilha de Taiti, no arquipélago da Polinésia Francesa.

A emissora pública australiana ABC avançou hoje que o homem mordeu um funcionário da Qantas antes de ser parado por outros passageiros.

Ao aterrar no Taiti, o indivíduo foi detido pelas autoridades locais e proibido de voltar a voar em qualquer aeronave da Qantas.

"A segurança dos nossos clientes e tripulantes é a nossa prioridade máxima e temos tolerância zero para comportamentos perturbadores ou ameaçadores nos nossos voos", disse hoje um porta-voz da Qantas à agência de notícias Qantas.