Variante indiana origina surtos entre idosos vacinados na Inglaterra

Três variantes indianas estão em análise no Reino Unido e uma é considerada de risco. Num lar de Londres, 15 idosos que já estavam vacinados com a 2.ª dose da AstraZeneca ficaram infetados - quatro deles tiveram de ser internados.

A variante indiana da covid-19 já foi encontrada em toda a Inglaterra e há registo de surtos em lares de idosos, onde utentes que já tinham recebido duas doses da vacina acabaram infetados e até necessitaram de internamento, apesar de não terem sido registadas mortes.







REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

acesso a emails trocados entre as autoridades de saúde inglesas, estão em análise três variantes - a B16171, a B16172 e a B16173 - com casos registados que deveriam ter sido anunciados esta quinta-feira, mas cujo anúncio foi adiado para esta sexta-feira devido a eleições locais. Uma das três variantes - a B16172 -, sugerem os documentos, é classificada como de risco "alto" pelo Serviço Nacional de Saúde de Inglaterra.



As três variantes estão ligadas entre si e tiveram origem na Índia, podendo apresentar mutações que ajudam o vírus a escapar à vacina e às defesas imunológicas do organismo, tornando assim o novo coronavírus mais transmissível.



De acordo com os mesmos documentos acedidos pelo Guardian, foram identificadas 48 cadeias de transmissão da variante B16172 no país, existindo registos de transmissão na comunidade.



Os surtos registados em Londres, por exemplo, ocorreram todos em lares de idosos e especialistas alertam ao jornal que a variante pode tornar-se dominante no país "até ao final de maio ou início de junho".

Os documentos indicam também existirem 15 casos da B16172 num só lar de Londres, onde utentes já tinham recebido a segunda dose da vacina da Oxford/AstraZeneca na semana anterior ao surto. Quatro dos 15 casos tiveram de ser hospitalizados com doença não-grave, não tendo sido registada qualquer vítima mortal.

Há uma semana, foram identificados em Portugal os primeiros seis casos da variante indiana da covid-19, todos na região de Lisboa e Vale do Tejo. Esta semana, o INSA revelou que mais um caso tinha sido confirmado, abrangendo um total de cinco concelhos diferentes do país.