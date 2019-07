A presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, desejou hoje manter uma "boa relação de trabalho" com o próximo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

"Em primeiro lugar, parabéns a Boris Johnson pela sua nomeação como primeiro-ministro. Espero vir a ter uma boa relação de trabalho com ele", disse Leyen, numa conferência de imprensa, em Paris.

A futura presidente da Comissão Europeia salientou ainda os "futuros desafios" que terá de debater com Londres, referindo-se ao ‘Brexit’ e também às tensões com o Irão, numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente francês, Emmanuel Macron.

"Temos a obrigação de conseguir algo que seja bom para a Europa e o Reino Unido", disse.

Por seu lado, Macron elogiou a primeira-ministra cessante Theresa May e desejou felicidades ao seu sucessor, reiterando o desejo de Leyen de manterem uma boa relação com Londres.

Boris Johnson foi eleito líder do partido Conservador com 92.153 votos (66,3%), enquanto o outro candidato finalista, o atual ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, reuniu apenas 46.656 votos (32,7%).

No seu discurso de vitória, reiterou hoje a promessa de "concretizar o ‘Brexit', unir o país e derrotar Jeremy Corbyn".

Boris Johnson vai ser nomeado primeiro-ministro pela rainha Isabel II na tarde de quarta-feira, após a demissão de Theresa May, programada para depois do debate semanal com os deputados na Câmara dos Comuns.