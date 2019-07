Turista multado por dormir a sesta numa rede

Um homem austríaco foi multado no valor de 300 euros por dormir a sesta numa cama de rede na cidade de Trieste, no nordeste de Itália. A população da cidade mostrou-se solidária com o turista e marcaram um protesto para este sábado com o objetivo de proclamar o "direito a fazer a sesta numa cama de rede" - contudo, este acabou por não atrair ninguém. Antes, o evento tinha sido apagado do Facebook.

O homem de 52 anos pendurou uma cama de rede entre duas árvores no bairro marítimo de Barcola, conhecido pela sua floresta de pinheiros e praias. Planeava fazer uma sesta quando foi interrompido pelas autoridades que receberam queixas de pessoas que por lá passavam. Como resultado, o austríaco foi multado no valor de 300 euros.