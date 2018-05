Da lista das mil principais universidades a nível mundial do Centro para os Rankings Universitários Mundiais (CWUR, sigla em inglês), há 6 portuguesas. Além da lista incluir estes 6 estabelecimentos portugueses, os mesmos conquistaram uma melhor posição em relação ao ano passado.

Na lista de 2018/2019 estão, por ordem, as universidades de Lisboa, Porto, Coimbra, Nova (Lisboa) Minho e Aveiro, num total de 18 mil universidades de 61 países diferentes.

O CWUR revelou, em comunicado, que este ano deram ênfase ao critério da "investigação científica" – constituiu 70 por cento da pontuação final.





Ranking das universidades em Portugal

Apesar das boas notícias, a presidente do centro, Nadim Mahassen, comentou que a posição de Portugal relativamente à investigação científica poderá comprometer e prejudicar o lugar das universidades portuguesas nos rankings. "Será cada vez mais difícil competir com universidades mundiais que fazem investigação científica intensiva se o governo [português] não aumentar o investimento nesta área", alertou.



No global, há também menos universidades norte-americanos na lista em comparação aos anos passados e cada vez mais da China (no total 108, motivado principalmente pelo investimento na investigação científica).



Critérios (1)



No top ten da lista ainda há 8 universidades norte-americanas - Universidade de Stanford, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Universidade de Cambridge, Universidade de Oxford, Universidade da Califórnia, Berkeley, Universidade de Princeton, Universidade de Columbia, Instituto de Tecnologia da Califórnia e Universidade de Chicago – mas o número de instituições caiu 11%. O número total de universidades também passou de 225 em 2013 para 213 em 2017.

No outro lado da tabela, há apenas 5 universidades russas no top 1000 com a Universidade de Moscovo a liderar (posição 126 na lista).

Os EUA têm com 213 universidades no top 1000, seguidas pela China (108), Reino Unido (62), França (58) e Japão (56), Alemanha (54), Itália (45), Espanha (38), Coreia do Sul (35) e Canadá (28).