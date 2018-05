Partido Democrata e M5S convocam protestos em Itália

"Este sábado, vemo-nos todos em Roma para dizermos juntos 'O meu voto conta'. Será a festa da Terceira República", escreveu o líder do populista M5S, Luigi Di Maio, na rede social Facebook.



Di Maio também pediu aos italianos que levem bandeiras do país "e o orgulho de serem cidadãos italianos que têm o direito de decidir o seu futuro".



Em paralelo, o secretário-geral interino do PD, de centro-esquerda, Maurizio Martina, anunciou que a 01 de junho o partido mobilizará os seus eleitores para se manifestarem às 17:00 locais (16:00 de Lisboa) em Roma e Milão "em defesa da Constituição, do Presidente da República e das instituições".



Mattarella rejeitou no passado domingo que o crítico do euro Paolo Savona, de 81 anos, se tornasse ministro da Economia de um Governo dirigido pelo M5S e a Liga, duas formações que, juntas, obtiveram mais de 50% dos votos dos italianos nas eleições de 04 de março.



A decisão presidencial fez com que o jurista Giuseppe Conte desistisse da tarefa de tentar formar um executivo, e hoje, o chefe de Estado incumbiu o ex-dirigente do Fundo Monetário Internacional (FMI) Carlo Cottarelli de fazê-lo.



Esta situação desencadeou uma grande divisão entre os políticos e na opinião pública, entre aqueles que consideram que Mattarella defendeu as instituições e os que pensam que se excedeu nas suas prerrogativas como Presidente da República.

O Partido Democrata (PD), que governou Itália nos últimos cinco anos, e o antissistema Movimento Cinco Estrelas (M5S) anunciaram hoje manifestações nos próximos dias devido ao veto presidencial ao eurocético Paolo Savona como ministro da Economia do futuro executivo.O M5S, que nas últimas horas se mostrou muito crítico desta decisão do Presidente italiano, Sergio Mattarella, que impediu a formação de um Governo composto por esta força e pela Liga, de extrema-direita, apelou para a mobilização geral e convocou uma concentração para 02 de junho.O protesto realizar-se-á às 19:00 locais (18:00 de Lisboa) no centro da capital, coincidindo com o dia em que se celebra no país o feriado da República Italiana.