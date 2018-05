A carregar o vídeo ...

Para salvar uma criança de quatro anos de uma iminente queda fatal, Mamoudou Gassama escalou quatro andares de fachada de um prédio em Paris em 30 segundos. Graças a esse feito, o jovem de 22 anos - imigrante ilegal maliano - recebeu honras do presidente francês, Emmanuel Macron, que o convidou para o Palácio do Eliseu para lhe propor o início do processo de naturalização. Apelidado pela imprensa de "homem-aranha", quem é este homem capaz, nas palavras de Macron, deste "acto heróico"?Natural da capital Bamako, no Mali, Gassama deixou o seu país em 2013, apurou a imprensa local. "No Mali eu não tinha meios, ninguém me ajudava. Além disso, o meu pai não vivia lá", disse o jovem a Emmanuel Macron. Por isso, o maliano fez o que muitas pessoas fazem: "procurar um lugar melhor".A caminho da Europa, Gassama passou pelo Burkina Faso, Níger e Líbia, onde "sofreu muito". "Fomos apanhados, espancados, mas não fiquei desanimado", diz ele. Em Março de 2014 chegou à Itália, após ter sido interceptado pela polícia marítima. Como não conhecia ninguém em Itália, foi até França, para se juntar ao seu irmão, radicado em França há 20 ou 30 anos.Em França, Gassama instalou-se em Montreuil, uma comuna francesa situada em Seine-Saint-Denis, na Île-de-France, pertencente à região metropolitana de Paris. Enquanto imigrante ilegal, mora numa sala com 15 m2, num colchão entre dois beliches. No prédio onde vive, estão 430 camas para trabalhadores migrantes. Além disso, tem feito trabalhos "debaixo da mesa", tal como o próprio descreveu a Macron.Agora, este acto de bravura valeu-lhe honras do presidente francês, que lhe ofereceu um emprego de bombeiro e a naturalização. "Tornou-se num exemplo, é normal que a nação francesa esteja grata", disse o chefe de Estado. "É a primeira vez que eu ganho um troféu destes", disse Mamoudou Gassama, depois de receber um diploma e uma medalha por "acto de coragem e dedicação"."Mamoudou Gassama lembra-nos que as pessoas em situação irregular são seres humanos, com (...) imensa coragem, da qual fazem prova durante a perigosa viajem com destino à Europa", disse a SOS Racismo num comunicado distribuído no domingo. "Uma coragem que continuam frequentemente a manifestar aqui [França]", realçou a organização, antes de solicitar "ao ministro do Interior para regularizar a situação do senhor Gassama".Recorde-se que o homem maliano salvou a vida de uma criança de quatro anos, que tinha ficado pendurada numa varanda, no sábado, em Paris. Aos media locais, no sábado, o jovem do Mali contou o sucedido. "Vi muita gente prestes a chorar e ouvi as sirenes das viaturas. (...) Tive medo quando salvei a criança, mais tarde comecei a tremer, não conseguia suster-me nos meus pés e tive que me sentar. Obrigado Deus, eu salvei-a", disse.