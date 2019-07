A UNICEF anunciou hoje que no ano passado gastou 3 mil milhões de euros em bens e serviços para melhorar as condições de vida de crianças em 150 países.O fundo das Nações Unidas para a infância distribuiu 2,36 mil milhões de doses de vacinas para combater diversas doenças como o sarampo, o tétano, a difteria e o vírus do papiloma humano, tendo conseguido vacinar "quase metade das crianças do mundo", lê-se num comunicado divulgado pela UNICEF Portugal.Mais de 47 mil toneladas de alimentos terapêuticos para crianças subnutridas foram distribuídas e 1,26 mil milhões de comprimidos de purificação de água e saquetas de cloração permitiram o acesso a água potável.Foram distribuídas 13 milhões de redes mosquiteiras para proteger as crianças de doenças transmitidas por mosquitos e mais de quatro milhões de mochilas escolares e 84 mil 'kits' de educação para dar às crianças a possibilidade de voltar à escola.A UNICEF informou também que está a atuar "em países afetados por situações de emergência e conflitos".Na Síria, a organização está a trabalhar com empresas locais para que continuem a ser fornecidos 'kits' de higiene e educação e roupas quentes "de forma rápida".Já na Nigéria foi implementada uma Consulta Regional da Indústria de Saneamento para incentivar "a colaboração transfronteiriça com o Gana e a Costa do Marfim e identificar formas de melhorar a disponibilidade de casas de banho e serviços de saneamento, a preços acessíveis para as famílias".Segundo a diretora da divisão de abastecimento da UNICEF, Etleva Kadili, o apoio dos governos, empresas, doadores e parceiros no terreno tem sido fundamental para "permitir alcançar milhões de crianças o mais rápido possível"."No entanto, as necessidades continuam a ser imensas. O financiamento sustentável e de longo prazo deve continuar a ser uma prioridade para conseguir dar resposta às necessidades das crianças em situações cada vez mais complexas", reforçou.A UNICEF está presente em 190 países onde trabalha na defesa dos diretos de crianças desfavorecidas.