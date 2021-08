Um novo alerta: Aquecimento global está a acelerar e terá consequências sem precedentes

É preciso recuar 125 mil anos para encontrar períodos quentes com temperaturas tão elevadas como as que se registaram nos últimos dez anos.

O cenário não é verde, tem vindo a piorar e o estado atual do clima está num estado nunca antes visto. O planeta está a aquecer e os investigadores do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC, sigla em inglês) responsabilizam, no relatório publicado esta segunda-feira, a humanidade pelo aumento de fenómenos extremos e pelo aquecimento global.

"A influência humana aqueceu o clima a uma taxa sem precedentes, pelo menos, nos últimos dois mil anos", lê-se no relatório, cuja última publicação foi feita em 2014. Sobre a década mais recente, entre 2011 e 2020, o IPCC alerta para as elevadas temperaturas. É preciso recuar 125 mil anos para encontrar períodos quentes com temperaturas tão elevadas como as que se registaram nos últimos dez anos.



As ondas de calor tornaram-se mais frequentes e intensas na maioria das regiões desde a década de 1950, enquanto as ondas de frio, dizem os investigadores, "se tornaram menos frequentes e menos severas". E é também desde 1950 que se intensificaram os períodos de chuvas intensas, responsáveis por inundações, destruição de habitações e mortes, como se tem verificado, aliás, nos últimos meses.