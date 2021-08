Mil milhões de crianças em risco devido às alterações climáticas

Crianças da República Centro-Africana, no Chade e na Nigéria são os mais expostos às mudanças climáticas, de acordo com o primeiro índice de risco climático do UNICEF focado em crianças.

Mil milhões de crianças estão em risco devido devido às mudanças no clima, avisa a Unicef As crianças do Afeganistão, Bangladesh, Índia e Paquistão estão entre aquelas que correm "maior risco" de sofrer os efeitos da crise climática no sul da Ásia, onde vivem 600 milhões de jovens, anunciou a entidade. No entanto, as crianças que vivem na República Centro-Africana, no Chade, na Nigéria, na Guiné e na Guiné-Bissau são os que correm mais riscos devido aos impactos das alterações climáticas.

O relatório "The Climate Crisis Is a Child Rights Crisis: Introducing the Children’s Climate Risk Index" ("A crise climática é uma crise dos Direitos da Criança: Apresentando o Índice de Risco Climático das Crianças") representa "a primeira análise abrangente sobre risco climático na perspetiva de uma criança", de acordo com a página oficial da Unicef. O relatório classifica os países com base na exposição das crianças a choques climáticos e ambientais, como ciclones e ondas de calor, bem como sua vulnerabilidade a esses choques, com base no acesso a serviços essenciais.

