Portugal deve esperar uma onda de calor em agosto? IPMA prevê que não

As altas temperaturas na Grécia fizeram os termómetros chegar aos 45ºC e, na Turquia (na imagem), dez dias de fogos mataram oito pessoas. Em Itália, os incêndios consomem a Sicilia e Calábria. Em Portugal, o verão tem sido bastante ameno: mas deve o país ficar alerta para uma onda de calor? O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) descarta essa hipótese, indicando que as temperaturas se deverão aproximar do normal para esta altura do ano a partir de dia 8, mas "não se prevê a ocorrência de condições meteorológicas extremas" como as vividas na Turquia e Grécia, em Portugal.



"A região do mar Mediterrâneo Central e Oriental tem sido alvo de uma vaga de calor desde o final do mês de julho, afetando partes da Turquia, Grécia e Itália com incêndios devastadores e de grandes dimensões, ameaçando populações e zonas edificadas. De salientar que, presentemente, não se prevê a ocorrência deste tipo de condições meteorológicas extremas em Portugal. Como é típico desta época do ano, o risco de incêndio irá manter-se muito elevado a máximo em vários concelhos", frisa o IPMA.



O IPMA confirma que, nos últimos dias, "o estado do tempo foi mais chuvoso e húmido que o normal para a época do ano, nomeadamente no litoral norte e centro, e também mais ameno, com temperaturas máximas abaixo do normal, aproximadamente entre 3 a 6°C, dependendo do local".