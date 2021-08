Polos magnéticos, degelo e Terra mais verde. Os erros de José Gomes Ferreira

O programa Negócios da Semana de quarta-feira, a rubrica semanal do diretor adjunto da SIC, José Gomes Ferreira, foi dedicado à economia, mas também ao clima. Como garantir o crescimento económico e proteger o ambiente, era a pergunta de partida, mas as declarações do jornalista veterano durante o programa causaram algum incómodo entre a comunidade científica (e também a não científica).



O tema do clima e do aquecimento global ganhou um maior destaque esta semana depois de um novo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) informar que o limiar do aquecimento global (de mais 1,5 graus centígrados) em comparação com o da era pré-industrial vai ser atingido em 2030, dez anos antes do que tinha sido projetado anteriormente, "ameaçando a humanidade com novos desastres sem precedentes".



Para comentar o tema, o jornalista convidou João Joanaz de Melo, Professor de Engenharia do Ambiente na Universidade NOVA de Lisboa e Dirigente do GEOTA, o jornalista Luís Ribeiro e Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da Confederação Portuguesa de Agricultura.