“Nos próximos anos poderemos ter incêndios muito mais catastróficos” nas zonas ardidas em 2017

Limpar os terrenos perto de casas, aldeias ou estradas não é suficiente. Emanuel Oliveira, do Observatório Técnico Independente, alerta para a falta de limpeza de áreas que arderam há quatro anos: "Se em 2017 os incêndios tiveram um comportamento de elevada intensidade, nos próximos anos poderemos ter incêndios muito mais catastróficos neste território".

O país entrou novamente num período de temperaturas elevadas e, como consequência, o número de fogos tem vindo também a aumentar. Depois do incêndio em Monchique, no último fim de semana, surge novamente a necessidade de olhar para aquilo que tem vindo a ser feito para prevenir grandes incêndios. A zona de Monchique ardeu em 2016, em 2018 e novamente este ano.

Estará o país a caminhar para a redução de incêndios, mesmo tendo em conta que será impossível controlar as alterações climáticas? E a limpeza dos terrenos está a ser feita? Emanuel Oliveira, analista de gestão de risco de incêndio e especialista do Observatório Técnico Independente (OTI), ajuda a responder a estas questões e não tem dúvidas em afirmar que "nos próximos anos poderemos ter incêndios muito mais catastróficos" nas zonas que arderam em 2017. E um dos motivos é precisamente a limpeza de terrenos.

Neste momento, persiste uma "determinada ilusão" de que a limpeza de terrenos está concluída com a gestão das faixas de combustível com 50 metros ao redor das casas, 100 metros nas aldeias ou 10 metros nas estradas. Mas, explica Emanuel Oliveira, "as centenas ou milhares de hectares de floresta sem qualquer gestão mantêm-se, ano após ano, a acumular combustível e energia para um dia alimentar um grande incêndio".