As correntes oceânicas do Atlântico enfraqueceram. São péssimas notícias para o nosso clima

O sistema de correntes oceânicas do Atlântico está a enfraquecer e pode ter perdido estabilidade devido ao aumento das temperaturas. Caso as correntes fiquem mais fracas sem ser possível voltar atrás, o clima do Hemisfério Norte sofrerá grandes alterações, como arrefecimento e menos precipitação.



As conclusões são de um estudo liderado por um cientista do Instituto de Investigação do Impacto Climático de Potsdam, publicado na revista científica Nature Climate Change.



A chamada circulação termoalina meridional do Atlântico é um grande sistema de correntes oceânicas que transporta água mais quente dos trópicos para norte, até ao Atlântico Norte. Mas, conforme as temperaturas vão aumentando e a atmosfera aquece, devido à maior produção de emissões de gases com efeito de estufa, a superfície do oceano retém mais calor. Esta mudança fez com que o sistema de correntes se encontre no seu nível mais fraco dos últimos mil anos.