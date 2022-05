Um morto e cinco feridos em tiroteio numa igreja na Califórnia

Pelo menos uma pessoa morreu e cinco ficaram feridos num tiroteio este domingo numa igreja na Estrada El Toro em Laguna Woods, na Califórnia, Estados Unidos. Atirador foi manietado pelos crentes que estavam na missa, informaram as autoridades.





Quatro das pessoas baleadas estavam em estado grave, havendo uma que sofreu apenas ferimentos ligeiros. Os feridos são quatro homens entre os 66 e os 92 anos e uma mulher de 86 anos. De acordo com as autoridades, o suspeito foi detido e a arma foi apreendida.O tiroteio acontece numa localidade composta quase exclusivamente por reformados. Apesar da maioria das pessoas serem de origem taiwanesa, as autoridades não confirmaram se o ataque tinha motivações racistas, de acordo com o New York Times.O alegado atirador é um homem asiático de cerca de 60 anos que não será um residente local, sendo que não foi reconhecido pelos presentes.Tiroteio acontece depois de no sábado um tiroteio com motivações racistas na cidade de Bufallo ter provocado 10 mortos. O alegado atirador, Payton Gendron, um jovem branco de 18 anos residente em Conklin, uma cidade a 320 quilómetros a sudeste de Buffalo, foi detido sem direito a fiança sob a acusação de homicídio em primeiro grau.