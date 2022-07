Um ato isolado. Assassinato de Shinzo Abe chocou o Japão

O antigo primeiro-ministro foi baleado enquanto discursava no meio da rua. Há várias décadas que um líder japonês não era assassinado.

O antigo primeiro-ministro Shinzo Abe foi assassinado esta sexta-feira no Japão, durante uma ação política. Foi o político que serviu mais tempo no cargo na história do Japão, tendo-se afastado por motivos de saúde. Foi atingido por dois tiros nas costas enquanto discursava na rua.