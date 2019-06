"Foi um incidente do qual eu nunca vou recuperar", disse durante a leitura da sentença desta sexta-feira o pai de Heather, Mark Heyer. A mãe, Susan Bro, disse estar "profundamente marcada", escreve a Reuters.



Durante a audiência foi mostrada uma gravação do momento em que James Alex Fields atropela dezenas de pessoas. Os procuradores norte-americanos pediram prisão perpétua para o homem, enquanto os advogados de Fields argumentaram que se trata de um jovem com um registo de problemas mentais e que merecia alguma medida de clemência.



"Nenhum castigo imposto a James pode reparar o dano que causou a dezenas de pessoas inocentes. Mas este tribunal devia considerar que as represálias têm limites", argumentaram, na passada semana, os seus advogados.



Fields, na altura com 20 anos, pediu, depois do acidente, desculpas às autoridades e perguntou se alguém se tinha magoado. Enfrentava uma sentença entre 20 anos de prisão a pena perpétua.