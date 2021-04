Navio russo alvo de buscas com cães da PJ

A Polícia Judiciária (PJ) está hoje de manhã a fazer buscas num navio mercante de pavilhão russo atracado no porto de mar de Viana do Castelo, disse à Lusa fonte policial.







PJ, Polícia Judiciária, costas, xxx

De acordo com a mesma fonte, o navio atracou no porto comercial de Viana do Castelo para descarregar material, sendo que a operação da PJ foi desencadeada na sequência de informações transmitidas por autoridades estrangeiras.Segundo o 'site' 'Marine Traffic', especializado em acompanhamento de rotas de navios, o cargueiro, construído em 1996 (tem 25 anos) e que navega sob a bandeira da Rússia, zarpou de Gibraltar (na costa sul de Espanha) no sábado e atracou em Viana do Castelo na segunda-feira.A mesma fonte policial confirmou que o navio chegou na segunda-feira ao porto de Viana do Castelo para descarregar "escórias de cinzas", acrescentando que o cargueiro também esteve, anteriormente, atracado num porto na Turquia.Outra fonte policial disse à Lusa que a operação conta com a participação do Grupo Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia da PSP.