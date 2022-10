Investigada compra de vacinas pela Comissão Europeia. Eurodeputada exige transparência

A portuguesa Sara Cerdas lamentou a ausência do CEO da Pfizer numa audição com vista a esclarecer uma troca de SMS com a presidente da Comissão Europeia. Contratos já motivaram alertas de vários organismos europeus.

A eurodeputada Sara Cerdas acusou a Comissão Europeia e a farmacêutica Pfizer de falta de transparência na negociação de compra de vacinas contra a covid-19. Em comunicado, a portuguesa que pertence à aliança dos socialistas e democratas no Parlamento Europeu e que foi eleita pelo PS, considera que "a Pfizer lucrou imensamente com a pandemia" e que "a ausência injustificada do CEO da Pfizer no Parlamento foi, por si só, um mau sinal". "As recentes descobertas colocam em causa todo um processo que se impõe transparente, mas coloca também o ônus sobre a Comissão Europeia, ao ser cúmplice num processo que não segue as regras procedimentais. Como é evidente, alguém tem de ser responsabilizado."