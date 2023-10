UE age para travar exploração de crianças por traficantes de droga

As crianças exploradas por grupos de traficantes de droga enfrentam as mesmas situações que as crianças-soldado que são forçadas a matar e mutilar pessoas para os criminosos e os cartéis, alertou a comissária europeia para os assuntos internos, Ylva Johansson. "Estão a ser radicalizados e preparados para se tornarem assassinos", lamentou, destacando que cada vez mais crianças estão a ser usadas no tráfico de droga.



"O tráfico de droga orquestrado pelo crime organizado é uma das mais graves ameaças à segurança que a Europa enfrenta atualmente e a situação está a agravar-se", referiu Ylva Johansson, ao mencionar a detenção de um jovem de 16 anos num subúrbio de Estocolmo, Suécia.

O jovem estava ligado a dois assassinatos de duas mulheres, uma de 20 anos e outra de 60 anos. Foi detido por posse de arma automática e estava ligado a outro homicídio.

A União Europeia pretende reforçar estratégias de forma a impedir o recrutamento de crianças, como a identificação de sinais precoces de crianças apanhadas e envolvidas em furtos em lojas ou a abandonar a escola. Bruxelas também quer desenvolver um sistema europeu de alerta de drogas para informar de forma rápida as autoridades quando novas substâncias perigosas entram no mercado e são vendidas para uso ilícito.

Esta repressão surge numa época em que os números revelam que 50% dos homicídios na União Europeia estão relacionados com a droga. O medo em relação às drogas sintéticas fabricadas em laboratório e à cocaína contribuiu para estas novas medidas.

No início deste ano, Ylva Johansson manifestou preocupação com o potencial consumo de fentanil, droga que causou a morte de 100 mil pessoas nos Estados Unidos, após uma rusga feita a um laboratório na Letónia onde foram apreendidos cinco quilos do analgésico 50 vezes mais forte que heroína.

Apenas em 2021, foi apreendida na União Europeia uma quantidade recorde de 303 toneladas de cocaína, cinco vezes mais do que há uma década. Três quartos das apreensões ocorreram em três países: Espanha, Bélgica e Países Baixos.

Uma nova aliança entre os portos da Europa permitirá uma partilha mais eficaz das informações, afirmou a Comissão Europeia. À medida que os cartéis tentam interferir em empresas de logística portuária, funcionários sindicais e políticos locais, sente-se um aumento da corrupção e da criminalidade violenta.

A União Europeia planeia trabalhar em conjunto com os países da América Latina e da América Central de forma a partilhar informações e estratégias para combater as redes de criminosos. A Comissão declarou que está a negociar acordos internacionais com o Equador, Brasil, Bolívia, Peru e México para intercâmbio de dados pessoais com a Europol.

A Comissão também está a trabalhar com os Estados Unidos numa iniciativa lançada pelo secretário de Estado Antony Blinken de forma a fazer face à ameaça das drogas sintéticas e a encerrar portos de abrigo dos cartéis de droga.