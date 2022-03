Ucrânia suspende exportações de açúcar, carne, sal e grão

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O governo da Ucrânia proibiu as exportações de vários cereais como centeio, cevada e trigo sarraceno. O mesmo acontece com o açúcar, sal, carne e mel até ao final deste ano, noticiou a Reuters.







EPA/Vitaliy Hrabar

Tópicos Ucrânia Reuters exportações açucar carne sal grão

O comunicado feito pelo Ministério da Agricultura e Alimentação da Ucrânia refere que, através da lei marcial, foram estabelecidas "novas regras para a exportação de uma série de produtos agrícolas". Roman Leshchenko, ministro da Agricultura, escreveu no Facebook que a proibição da exportação destes produtos servirá "para evitar a catástrofe humanitária na Ucrânia, a estabilidade do mercado e satisfazer as necessidades do público nos principais fornecimentos de alimentos (…)".A Ucrânia é um dos países que mais contribui para o fornecimento de produtos agrícolas na Europa, segundo a Comissão Europeia. No entanto, devido à invasão militar russa, a segurança alimentar pode estar em risco e a subida dos preços é inevitável.