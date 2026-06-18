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Ucrânia: Rússia devolve restos mortais de 522 militares e civis ucranianos mortos em combate

Lusa 14:22
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Por seu lado, as autoridades ucranianas devolveram os corpos de 33 militares às autoridades de Moscovo, sem que a informação tenha sido confirmada oficialmente.

A Rússia entregou esta quarta-feira à Ucrânia os restos mortais de 522 civis e militares mortos em combate, cujos corpos foram recolhidos pelas forças russas no campo de batalha, anunciou o organismo estatal ucraniano responsável pelos prisioneiros de guerra.

Militares ucranianos em Kharkiv
Militares ucranianos em Kharkiv Foto AP/Vadim Ghirda

Os corpos agora devolvidos serão submetidos a exames forenses para determinar a sua identidade, de forma a poderem posteriormente ser entregues às respetivas famílias, como acontece habitualmente neste tipo de operações realizadas periodicamente entre as duas partes.

Por seu lado, as autoridades ucranianas devolveram os corpos de 33 militares às autoridades de Moscovo, sem que a informação tenha sido confirmada oficialmente.

"Como resultado dos trabalhos de repatriação, os corpos de 522 vítimas foram devolvidos à Ucrânia. Segundo a parte russa, os corpos pertencem a cidadãos ucranianos, entre os quais militares", assinalaram as autoridades ucranianas, que não fazem referência à entrega de corpos russos.

A agência ucraniana responsável pela gestão deste tipo de intercâmbios agradeceu ao Comité Internacional da Cruz Vermelha pelo seu apoio nesta matéria, bem como aos diferentes organismos do Estado que participaram no processo, entre os quais as Forças Armadas e os ministérios do Interior e da Saúde.

Diversas estruturas das Forças Armadas ucranianas, dos serviços de informações e do Governo participaram no processo que permitiu o regresso dos corpos.

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