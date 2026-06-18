Irão: Paquistão assina memorando para se tornar mediador entre Teerão e Washington

Segundo o Paquistão, "entra em vigor com efeito imediato" o acordo com a reabertura imediata do estreito de Ormuz.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, assinou esta quinta-feira o memorando de entendimento alcançado entre os Estados Unidos e o Irão, no qual Islamabad atuou durante meses como principal mediador.



Pakistan Prime Minister Office via AP

Em imagens divulgadas pelo seu gabinete, é possível ver Sharif a apor a sua assinatura no acordo, que já conta com as dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e iraniano, Masud Pezeshkian.

Na noite de quarta-feira, Trump, que participava num jantar de gala no Palácio de Versalhes, juntamente com o Presidente francês, Emmanuel Macron, assinou o acordo.

Segundo o Paquistão, "entra em vigor com efeito imediato" e terá como primeiro passo a reabertura imediata do estreito de Ormuz por parte do Irão, enquanto os Estados Unidos "levantarão imediatamente o bloqueio naval".

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Islâmica esclareceu que o documento foi assinado pelo Presidente do Irão, Masud Pezeshkian, "de forma virtual".

Persistem, contudo, dúvidas sobre a cerimónia de assinatura inicialmente anunciada pelo Paquistão e cuja realização na estância de luxo de Bürgenstock, na Suíça, já tinha sido confirmada pelas autoridades suíças.

Hoje, as autoridades suíças afirmaram que o país acolherá um encontro entre as equipas norte-americana e iraniana em Bürgenstock para a implementação do memorando de entendimento, embora não tenham feito qualquer referência a uma cerimónia de assinatura, que tinha sido inicialmente anunciada para decorrer no hotel situado junto ao Lago de Lucerna.