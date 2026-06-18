Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Mundo

Irão: Paquistão assina memorando para se tornar mediador entre Teerão e Washington

Lusa 13:11
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 16 a 22 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de junho
As mais lidas

Segundo o Paquistão, "entra em vigor com efeito imediato" o acordo com a reabertura imediata do estreito de Ormuz.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, assinou esta quinta-feira o memorando de entendimento alcançado entre os Estados Unidos e o Irão, no qual Islamabad atuou durante meses como principal mediador.

Pakistan Prime Minister Office via AP

Em imagens divulgadas pelo seu gabinete, é possível ver Sharif a apor a sua assinatura no acordo, que já conta com as dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e iraniano, Masud Pezeshkian.

Na noite de quarta-feira, Trump, que participava num jantar de gala no Palácio de Versalhes, juntamente com o Presidente francês, Emmanuel Macron, assinou o acordo.

Segundo o Paquistão, "entra em vigor com efeito imediato" e terá como primeiro passo a reabertura imediata do estreito de Ormuz por parte do Irão, enquanto os Estados Unidos "levantarão imediatamente o bloqueio naval".

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Islâmica esclareceu que o documento foi assinado pelo Presidente do Irão, Masud Pezeshkian, "de forma virtual".

Persistem, contudo, dúvidas sobre a cerimónia de assinatura inicialmente anunciada pelo Paquistão e cuja realização na estância de luxo de Bürgenstock, na Suíça, já tinha sido confirmada pelas autoridades suíças.

Hoje, as autoridades suíças afirmaram que o país acolherá um encontro entre as equipas norte-americana e iraniana em Bürgenstock para a implementação do memorando de entendimento, embora não tenham feito qualquer referência a uma cerimónia de assinatura, que tinha sido inicialmente anunciada para decorrer no hotel situado junto ao Lago de Lucerna.

Artigos Relacionados
Tópicos República Islâmica do Irão Irão Presidência da República Presidente da República Paquistão Washington D.C. Estados Unidos Teerão Donald Trump Shehbaz Sharif Palácio de Versalhes Ministério dos Negócios Estrangeiros Emmanuel Macron
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Irão: Paquistão assina memorando para se tornar mediador entre Teerão e Washington