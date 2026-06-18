Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de junho de 2026 às 13:30

Novas imagens mostram drones ucranianos a atingir refinaria em Moscovo

Um ataque ucraniano com centenas de drones atingiu várias regiões russas, na madrugada desta quinta-feira, e provocou vários focos de incêndio numa refinaria de petróleo em Moscovo, que foi atingida pela segunda vez em apenas três dias.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30