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Saem as metralhadoras, entram os drones e blindados ficam para trás: o que separa a Ucrânia da I Guerra Mundial

Luana Augusto
Luana Augusto 10:06
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O atual conflito dura há mais tempo do que o iniciado na Europa em 1914. Ao longo dos últimos anos várias foram as comprações feitas entre estas duas as guerras. Mas serão comparáveis?

Na quinta-feira ocorreu algo inusitado: a duração do conflito na Ucrânia ultrapassou a da Primeira Guerra Mundial - o que significa que a invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022, já dura há mais tempo que o conflito que começou em 1914 e terminou em 1918. Ao longo destes anos, a guerra na Ucrânia tem sido frequentemente comparada à Primeira Guerra Mundial, devido à brutalidade dos ataques e impasse no terreno. Mas até que ponto são, de facto, comparáveis?

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Tópicos drone Guerras Guerra Conflito guerra e paz Primeira Guerra Mundial Ucrânia Federação Portuguesa de Voleibol
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