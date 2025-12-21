Sábado – Pense por si

Ucrânia: Putin diz estar "pronto para dialogar" com Macron

Lusa 09:52
Emissários de Trump estão a levar a cabo uma série de negociações, com Moscovo e com os ucranianos na esperança de chegar a um acordo sobre o conflito na Ucrânia.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, está "pronto para dialogar" com o homólogo francês, Emmanuel Macron, disse este domingo o porta-voz do Kremlin à agência de notícias russa RIA Novosti.

"[Macron) disse que estava pronto para falar com Putin. É provavelmente muito importante recordar o que o Presidente disse durante a 'Linha Direta' [entrevista anual a Putin). Ele também expressou o facto de estar pronto para dialogar com Macron", explicou Dmitry Peskov.

O porta-voz referia-se a uma declaração de Emmanuel Macron na sexta-feira de manhã em Bruxelas, no final da cimeira em que a União Europeia chegou a um acordo para desbloquear um empréstimo de 90 mil milhões de euros para apoiar a Ucrânia.

"Penso que vai voltar a ser útil falar com Vladimir Putin", disse o presidente francês à imprensa. "Constato que há pessoas que falam com Vladimir Putin", acrescentou, referindo-se ao Presidente norte-americano, Donald Trump, que retomou o diálogo com o homólogo russo.

"Por isso, penso que nós, europeus e ucranianos, temos interesse em encontrar o enquadramento para retomar esta discussão de forma adequada. Caso contrário, discutimos entre nós com negociadores que vão sozinhos discutir com os russos, o que não é o ideal", insistiu Macron.

Emissários de Donald Trump estão a levar a cabo uma série de negociações separadas, com Moscovo, por um lado, e com os ucranianos e europeus, por outro, na esperança de chegar a um acordo sobre o conflito na Ucrânia.

Negociadores ucranianos, europeus e norte-americanos estão reunidos este fim de semana em Miami, na Florida, para essas discussões conduzidas por Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, e Jared Kushner, genro do Presidente dos Estados Unidos.

O emissário russo, Kirill Dmitriev, também se encontra em Miami desde sábado.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou no sábado a Washington para que aumente a pressão sobre Moscovo, com vista a um acordo para pôr fim ao conflito desencadeado pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Tópicos Conflito guerra e paz Vladimir Putin Emmanuel Macron Ucrânia Donald Trump Miami Moscovo RIA Novosti Kremlin União Europeia
