José Sócrates ou a Arte de Prescrever

Há países onde a justiça é cega. Em Portugal, no caso de José Sócrates, é sobretudo paciente. Paciente ao ponto de já roçar o estoicismo. Ou a resignação. Na verdade, é mais o mosoquismo.

Nos últimos dias, tivemos mais um episódio digno de teatro do absurdo: dois advogados oficiosos ao mesmo tempo no mesmo julgamento, nomeados por entidades diferentes, como se o tribunal fosse uma espécie de feira jurídica improvisada. Falta apenas distribuir senhas à entrada. Inacreditavelmente, isto beneficiou o arguido em questão.

Mas isto é só a cereja no topo de um bolo que já leva anos a ser cozinhado. Desde novembro, e até à semana passada, Sócrates tinha tido sete advogados. Sete. Não é defesa, é gestão de calendário. Cada saída, cada substituição, cada incidente: mais uns dias, mais umas semanas, mais um empurrãozinho para o que realmente interessa.

A prescrição.

Alguns crimes já foram à vida. Outros preparam-se para fazer o mesmo, com data marcada já ali em Junho de 2026. Não porque não haja indícios, não porque o processo não exista (existe há mais de uma década), mas porque o sistema permite que se brinque com ele até ao limite.

E aqui convém dizer o óbvio: isto não é sobre direito de defesa. É sobre gozar com o Estado de Direito. É sobre perceber que, em Portugal, com os mecanismos certos e a dose certa de paciência e bolsos fundos, a justiça transforma-se numa maratona onde ganha quem conseguir correr menos.

Sócrates não está apenas a defender-se. Está a demonstrar, com uma eficácia quase pedagógica, como transformar o processo penal numa arte de desgaste. Uma espécie de “manual prático da prescrição” em vários volumes.

E o sistema? Assiste. Regista. Adia. Nomeia mais um advogado, se for preciso.

No fim, quando mais crimes prescreverem e o processo se esvaziar por inércia, haverá quem diga que “a justiça funcionou”. Funcionou, sim — mas para quem percebeu como a usar. Depois perguntam-se por que razão os portugueses desconfiam das instituições.

Talvez porque, à vista de todos, há quem consiga transformar a justiça num jogo. E, pior do que isso, ganhá-lo. Contra quem? Contra todos nós.