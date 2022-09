Ucrânia pediu 'adesão rápida' à NATO

O presidente ucraniano refere que a Ucrânia já é uma aliada "informal" da NATO, mas quer entrar no processo de adesão formal à aliança.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a Ucrânia vai avnaçar oficialmente com um pedido de "adesão rápida" à NATO. Zelensky informou ainda que Kiev está disposta para se sentar à mesa de negociações com Moscovo, mas não com o presidente russo, Vladimir Putin.







REUTERS/Valentyn Ogirenko

Num vídeo citado pela Reuters, Zelensky diz que a Ucrânia provou que cumpre "os padrões da NATO", referindo que é impossível negociar "com este presidente russo". As declarações foram feitas depois do discurso onde Putin sobre a anexação das quatro regiões ucranianas ao território russo.