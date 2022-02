Homem com faca abatido a tiro na Gare du Nord, Paris

A polícia abateu a tiro um homem na estação da Gare du Nord, em Paris, esta manhã. O homem tentou agredir os agentes com uma faca, relatou o ministro dos Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, à rádio RMC.







A Gare du Nord em 2014 Reuters

"A pessoa que os atacou morreu no local", relatou Djebbari, acrescentando que dois agentes tinham sofrido ferimentos leves.O mesmo ministro afirmou que não se pensa que o incidente tenha algo que ver com terrorismo e que a pessoa abatida já era conhecida das autoridades.A Gare du Nord é uma das maiores estações de comboio e acolhe serviços de comboios internacionais, que ligam Paris à Bélgica e ao Reino Unido.No Twitter, o ministro francês do Interior adiantou que o incidente ocorreu às 7 horas locais (6 horas em Portugal continental) e que nenhum civil tinha sido ferido.

Em abril, decorrem as eleições presidenciais em França, nas quais algumas das principais preocupações dos franceses são o crime violento e o terrorismo.