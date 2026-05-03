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03 de maio de 2026 às 13:58

Imagens mostram drone marítimo ucraniano a aproximar-se de petroleiro russo

As imagens da câmara de um dos drones marítimos utilizados pelas forças ucranianas confirmam que dois petroleiros russos foram atingidos no Mar Negro, como Zelensky tinha avançado no sábado.

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