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Assaltantes de banco na Alemanha fizeram dois reféns e conseguiram fugir

Luana Augusto
Luana Augusto 11:28
Capa da Sábado Edição 5 a 11 de maio
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Autoridades entraram dentro do banco e encontraram dois reféns trancados numa sala. Os sequestradores terão conseguido fugir.

Os assaltantes, que na manhã desta sexta-feira assaltaram um banco na cidade de Sinzig, Alemanha, fizeram dois reféns e conseguiram fugir sem que as autoridades conseguissem detetar o seu rasto, noticia o jornal .

Assaltantes de banco na Alemanha fizeram dois reféns e conseguiram fugir
Assaltantes de banco na Alemanha fazem pelo menos um refém
Assaltantes de banco na Alemanha fazem pelo menos um refém
Assaltantes de banco na Alemanha fazem pelo menos um refém
Assaltantes de banco na Alemanha fazem pelo menos um refém
Assaltantes de banco na Alemanha fizeram dois reféns e conseguiram fugir
Assaltantes de banco na Alemanha fazem pelo menos um refém
Assaltantes de banco na Alemanha fazem pelo menos um refém
Assaltantes de banco na Alemanha fazem pelo menos um refém
Assaltantes de banco na Alemanha fazem pelo menos um refém

As forças policiais foram mobilizadas para o local pelas 9h da manhã locais (8h de Lisboa) desta sexta-feira - quando o banco abriu -, e foram acompanhadas por um helicóptero, que recolheu imagens aéreas. Isolaram uma vasta área do centro da cidade, mas quando decidiram entrar no banco, os criminosos (acredita-se que seja mais do que um) não estavam lá e dois reféns encontravam-se trancados dentro de uma sala.

Sabe-se que um dos reféns será motorista de um veículo de transporte de valores e que ambos irão receber tratamento médico. Depois disso, serão interrogados, explica o jornal Bild. Não se sabe se os reféns estão feridos nem se os assaltantes furagidos estarão na posse de armas.

"Sabemos que há vários assaltantes e pelo menos um refém. Mas pode haver mais pessoas dentro. O refém que identificámos é o condutor de uma carrinha de transporte de valores.", confirmou inicialmente ao jornal um porta-voz da polícia ao alertar que não existe qualquer tipo de perigo para os cidadãos. "Não há perigo para os cidadãos fora da área isolada neste momento.”

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Polícia alemã cerca banco na Alemanha alvo de assalto. Há vários reféns

Na manhã desta sexta-feira, o mesmo porta-voz recusou-se a fornecer informações sobre o número exato de pessoas que se encontram dentro do banco por questões de segurança. Segundo o jornal , a polícia também não confirmou relatos de que os assaltantes se haviam barricado dentro do cofre com os reféns. "Temos de esperar para ver como a situação se desenvolve nos próximos minutos e horas", disse.

As autoridades já aconselharam os moradores que se encontram dentro da área isolada a permanecerem em casa. 

Sinzig tem aproximadamente 17 mil habitantes e é descrito como um local calmo.

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