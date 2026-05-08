Assaltantes de banco na Alemanha fizeram dois reféns e conseguiram fugir

Autoridades entraram dentro do banco e encontraram dois reféns trancados numa sala. Os sequestradores terão conseguido fugir.

Os assaltantes, que na manhã desta sexta-feira assaltaram um banco na cidade de Sinzig, Alemanha, fizeram dois reféns e conseguiram fugir sem que as autoridades conseguissem detetar o seu rasto, noticia o jornal Bild.

As forças policiais foram mobilizadas para o local pelas 9h da manhã locais (8h de Lisboa) desta sexta-feira - quando o banco abriu -, e foram acompanhadas por um helicóptero, que recolheu imagens aéreas. Isolaram uma vasta área do centro da cidade, mas quando decidiram entrar no banco, os criminosos (acredita-se que seja mais do que um) não estavam lá e dois reféns encontravam-se trancados dentro de uma sala.

Sabe-se que um dos reféns será motorista de um veículo de transporte de valores e que ambos irão receber tratamento médico. Depois disso, serão interrogados, explica o jornal Bild. Não se sabe se os reféns estão feridos nem se os assaltantes furagidos estarão na posse de armas.

"Sabemos que há vários assaltantes e pelo menos um refém. Mas pode haver mais pessoas dentro. O refém que identificámos é o condutor de uma carrinha de transporte de valores.", confirmou inicialmente ao jornal Bild um porta-voz da polícia ao alertar que não existe qualquer tipo de perigo para os cidadãos. "Não há perigo para os cidadãos fora da área isolada neste momento.”

A carregar o vídeo ... Polícia alemã cerca banco na Alemanha alvo de assalto. Há vários reféns

Na manhã desta sexta-feira, o mesmo porta-voz recusou-se a fornecer informações sobre o número exato de pessoas que se encontram dentro do banco por questões de segurança. Segundo o jornal Suddeutche Zeitung, a polícia também não confirmou relatos de que os assaltantes se haviam barricado dentro do cofre com os reféns. "Temos de esperar para ver como a situação se desenvolve nos próximos minutos e horas", disse.

As autoridades já aconselharam os moradores que se encontram dentro da área isolada a permanecerem em casa.

Sinzig tem aproximadamente 17 mil habitantes e é descrito como um local calmo.