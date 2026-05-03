Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de maio de 2026 às 13:35

Ataque de drones russos mata duas pessoas no sul da Ucrânia

Pelo menos duas pessoas morreram e três ficaram feridas num ataque de drones que atingiu a região de Odessa, na Ucrânia, durante a madrugada deste domingo. Os drones também atingiram infraestruturas portuárias, provocando incêndios.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30