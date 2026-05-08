Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de maio de 2026 às 12:16

Incêndio florestal de grandes dimensões consome zona de exclusão de Chernobyl após queda de drone

Um incêndio florestal de grandes proporções está a lavrar esta sexta-feira na zona de exclusão da antiga central nuclear de Chernobyl, devido ao impacto de um drone.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30