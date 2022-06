Emmanuel Macron vence primeira volta mas ainda nada está garantido

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A coligação Ensemble!, liderada pelo presidente francês Emmanuel Macron, venceu a primeira volta das eleições legislativas em França. O país foi a votações este domingo, mas a margem de vitória dos centristas sobre a coligação de esquerda de Jean-Luc Melenchon foi muito pequena.



Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Segundo as contagens do Ministério do Interior, a aliança de partidos do centro conseguiu 25.75% dos votos face 25.66% da Nova União Popular Ecologista e Social (NUPES) de Melenchon.

Mas as contradições nestas eleições são outro dos temas chave, com os partidos de esquerda a criticarem a contagem de votos. "O Ministério do Interior só quer mostrar que os candidatos do Macron estão no topo" afirmou Manuel Bompard, um dos aliados de Melenchon.

Bompard não poupou críticas, afirmando ainda que alguns candidatos dos territórios ultramarinos já tinham mostrado o seu apoio ao NUPES mas que não estavam a concorrer oficialmente pela coligação, razão pela qual não estavam a ser inseridos na contagem. Já anteriormente, através da rede social Twitter, o deputado tinha afirmado que "cerca de 200 mil votos não foram contabilizados" mas não apresentou quaisquer provas.

Perante as afirmações, Gabriel Attal, ministro do Orçamento, criticou as acusações do político dizendo apenas que "eles [a esquerda] estão sempre a questionar os números, é a sua especialidade".

Certo é que ainda nada está decidido, mas o resultado da primeira volta é, para os especialistas, um indicador positivo para Emanuel Macron que pode reforçar o número de deputados. Porém, ainda assim, há quem considere que ainda existe a possibilidade do atual presidente perder o controlo do parlamento. Já o partido considera prematuro tirar conclusões: "temos de ter os resultados finais, a campanha ainda não acabou", afirmou Olivia Gregoire, porta-voz do governo.

Quanto às estatísticas, uma previsão do Elabe dá a vitoria a Macron com 260 a 300 lugares no parlamento – sendo que a partir dos 289 estaria em maioria absoluta – enquanto a esquerda reforça o seu poder face ao resultado de 2017 com cerca de 170 a 220 lugares.





Macron tem lutado por uma reeleição numa altura em que a inflação continua a subir e a diminuir significativamente o poder de compra dos franceses, enquanto o seu concorrente direto se apresenta como um defensor do mercado livre.