Ucrânia. Crowdfunding para drones 'suicidas' angariou €10 milhões em 24 horas

Serhiy Prytula, um político ucraniano, reagiu aos ataques russos dos últimos dias com uma campanha de angariação de fundos. Juntamente com o ativista ucraniano Serhii Sternenko lançou uma campanha de crowdfunding para comprar drones que pudessem ajudar no esforço de repelir as tropas russas. Em menos de 24 horas conseguiram cerca de dez milhões de euros.