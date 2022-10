Rússia diz que entrada da Ucrânia na NATO daria origem à III Guerra Mundial

Mais de 40 cidades e vilas foram alvo de pesados ataques com mísseis. Volodymyr Zelensky pede mais sistemas de defesa aérea.

A entrada da Ucrânia na NATO originaria a III Guerra Mundial, avisou esta quinta-feira um representante do governo russo, num dia em que mais de 40 cidades e vilas ucranianas foram atingidas com mísseis russos. Alexander Venediktov, vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia, avisou que a entrada da Ucrânia na NATO iria espoletar um conflito. "Kiev está bem ciente que um passo dessa natureza significaria uma escalada garatida para a III Guerra Mundial", adiantou, citado pela agência noticiosa Reuters.