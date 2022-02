Ucrânia acusa Rússia de violar tréguas após ataques de forças separatistas

Forças separatistas pró-Rússia da região de Donbass e autoridades ucranianas trocaram esta quinta-feira acusações, culpando-se mutuamente por ataques. Os rebeldes apoiados pelo Kremlin acusam Kiev de bombardear os seus territórios com morteiros, Ucrânia nega qualquer investida do seu exército e avança que separatistas é que usaram artilharia contra soldados do governo.

Segundo os separatistas, o exército ucraniano abriu fogo por quatro vezes nas últimas 24 horas, sem avançar um número de feridos ou mortes. Já o governo ucraniano nega a informação, dizendo que rebeldes bombardearam militares, atingindo um jardim de infância e ferindo dois civis.

Com isto, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que a Rússia tinha "violado o acordo de cessar fogo" entre os dois países imposto nos acordos de Minsk, em 2015.

"A infraestrutura civil está danificada. Pedimos aos nossos parceiros que condenem esta grave violação dos acordos de Minsk pela Rússia entre uma situação já tensa", escreveu no Twitter.





