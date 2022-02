Macron e Scholz recusaram teste PCR na Rússia para evitar recolha de ADN. Bolsonaro não

O presidente Jair Bolsonaro e a sua comitiva fizeram esta manhã um último teste à covid-19, antes do encontro marcado com o presidente Putin. Testou negativo. A visita à Rússia acontece durante a crise entre este país e a Ucrânia, que alimenta receios de uma guerra. Putin fez saber antecipadamente que Bolsonaro e todas as pessoas que viajassem com o presidente deveriam realizar cinco testes PCR, um deles horas antes da reunião entre os dois líderes, o que foi aceite pelo governo brasileiro. Bolsonaro não foi vacinado contra a covid-19, mas Putin sim.



A Rússia também exigiu a Emmanuel Macron e Olaf Scholz que realizassem teste à covid-19, mas ao contrário do presidente Bolsonaro, que não se mostrou preocupado com este protocolo, os líderes europeus recusaram essa imposição, por terem medo que o seu ADN fosse recolhido e guardado pela Rússia, relata a agência Reuters.



O encontro entre o chanceler alemão e o presidente da Rússia aconteceu durante o dia de ontem e o teste à covid-19 terá sido realizado por Olaf Scholz a bordo do avião que aterrou em Moscovo. Mais tarde, repetiu o teste, desta vez na embaixada alemã na Rússia, para assegurar que o teste tinha a supervisão dum médico alemão.